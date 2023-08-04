На Землю обрушится мощнейшая магнитная буря

Российские ученые предупредили о сильной магнитной буре. Она началась в пятницу, 4 августа. А пик магнитной бури придется на ночь на субботу, 5 августа.

С трех часов ночи до шести утра сила геомагнитного возмущения достигнет уровня G3. Это довольно мощный удар.

Последствия будут ощущаться на протяжении почти всей субботы, 5 августа. Люди могут чувствовать головокружения, головные боли, усталость.

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