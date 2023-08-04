На Землю обрушится мощнейшая магнитная буря

Российские ученые предупредили о сильной магнитной буре. Она началась в пятницу, 4 августа. А пик магнитной бури придется на ночь на субботу, 5 августа.
С трех часов ночи до шести утра сила геомагнитного возмущения достигнет уровня G3. Это довольно мощный удар.
Последствия будут ощущаться на протяжении почти всей субботы, 5 августа. Люди могут чувствовать головокружения, головные боли, усталость.
Ученые объяснили, что к такому мощному геомагнитному удару привели солнечные вспышки. В результате шоковых взрывов плазмы в открытый космос отправилось гигантское количество заряженных частиц. Эти частицы, ускоренные за счет вспышек М2.08, достигли Земли за считанные часы и привели к началу новой мощной бури августа.
По материалам prufy.ru