Самые модные цвета маникюра в августе-2023: успейте сделать ноготки раньше коллег — смотрите фото

Фото: freepik.com / wirestock

Яркий и классический: есть из чего выбрать.

Мода быстротечна. Она меняется практически в каждом месяце. В августе набирает популярность маникюр в розовых тонах. Дикий спрос на этот цвет связан с выходом долгожданного фильма «Барби». 

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Похоже, кукольная лихорадка продлится еще долго, поэтому можете смело фантазировать в этом направлении. В тренде однотонное покрытие и всевозможные тематические рисунки.

Маникюр в кукольном стиле. Фото: freepik.com / valuavitaly

Если вам не подходят яркие цвета, то обратите внимание на маникюр в стиле «quiet luxury». Этот дизайн отличается плавным переходом, границы размыты. И это добавляет особый шик. Такие ноготки отлично впишутся в любой образ.

 

Маникюр в стиле «quiet luxury». Фото: freepik.com / valuavitaly

Источник: thevoicemag.ru

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