Самые модные цвета маникюра в августе-2023: успейте сделать ноготки раньше коллег — смотрите фото

Мода быстротечна. Она меняется практически в каждом месяце. В августе набирает популярность маникюр в розовых тонах. Дикий спрос на этот цвет связан с выходом долгожданного фильма «Барби».

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Похоже, кукольная лихорадка продлится еще долго, поэтому можете смело фантазировать в этом направлении. В тренде однотонное покрытие и всевозможные тематические рисунки.