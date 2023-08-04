Самые модные цвета маникюра в августе-2023: успейте сделать ноготки раньше коллег — смотрите фото

Мода быстротечна. Она меняется практически в каждом месяце. В августе набирает популярность маникюр в розовых тонах. Дикий спрос на этот цвет связан с выходом долгожданного фильма «Барби».
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Похоже, кукольная лихорадка продлится еще долго, поэтому можете смело фантазировать в этом направлении. В тренде однотонное покрытие и всевозможные тематические рисунки.
Маникюр в кукольном стиле. Фото: freepik.com / valuavitaly
Если вам не подходят яркие цвета, то обратите внимание на маникюр в стиле «quiet luxury». Этот дизайн отличается плавным переходом, границы размыты. И это добавляет особый шик. Такие ноготки отлично впишутся в любой образ.
Маникюр в стиле «quiet luxury». Фото: freepik.com / valuavitaly
Источник: thevoicemag.ru