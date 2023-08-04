Наносите на подмышки ежедневно: натуральная смесь, которая избавит от запаха пота без дезодоранта

В жару проблема нейтрализации неприятного запаха пота особенно актуальна. Если дезодорант и антиперспиранты — это не ваш метод, попробуйте приготовить сами смесь, которая отлично уничтожает запах пота.
В основе этого домашнего средства — эфирное масло лаванды. Благодаря приятному аромату и антибактериальным свойствам, лаванда может использоваться в качестве дезодорирующего вещества для тела.
Десять капель лавандового масла нужно смешать с двумя чайными ложками пищевой соды и тремя чайными ложками кукурузного крахмала. Смесь отправить на несколько дней в темное прохладное место.
Этот натуральный дезодорант-порошок можно ежедневно наносить на подмышки.
По материалам medaboutme.ru