Наносите на подмышки ежедневно: натуральная смесь, которая избавит от запаха пота без дезодоранта

Красивая девушка на берегу реки. Фото: Global Look Press

Если вы обожаете домашние средства по уходу за собой, этот лайфхак для вас.

В жару проблема нейтрализации неприятного запаха пота особенно актуальна. Если дезодорант и антиперспиранты — это не ваш метод, попробуйте приготовить сами смесь, которая отлично уничтожает запах пота.

В основе этого домашнего средства — эфирное масло лаванды. Благодаря приятному аромату и антибактериальным свойствам, лаванда может использоваться в качестве дезодорирующего вещества для тела.

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Десять капель лавандового масла нужно смешать с двумя чайными ложками пищевой соды и тремя чайными ложками кукурузного крахмала. Смесь отправить на несколько дней в темное прохладное место.

Этот натуральный дезодорант-порошок можно ежедневно наносить на подмышки.

По материалам medaboutme.ru

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