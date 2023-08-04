Когда нужно выкапывать картофель: самые удачные дни августа и сентября 2023 года — не проморгайте

В большинстве регионов России уборка картофеля приходится на сентябрь. Но в некоторых областях крахмалистый овощ созревает уже в августе.

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Чтобы урожай хранился как можно дольше, нужно выбрать удачный день для извлечения клубней из земли.

В первую очередь следует ориентироваться на погоду. Важно успеть выкопать овощи до дождей. Кроме этого, огромную роль играют фазы Луны. Так как это небесное тело влияет на все процессы на нашей планете.

Планировать уборку картофеля следует на убывающую Луну. В августе это время приходится на период с 5 по 21 число. В следующем месяце тоже будет много удачных дней. Копать картошку следует с 4 по 16 сентября.

Источник: novochag.ru