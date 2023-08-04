Разрезать пополам – сделайте это со своей туалетной бумагой и наслаждайтесь

Стало известно, для чего каждой хозяйке следует разрезать туалетную бумагу на две части.

Использование разрезанного пополам рулона туалетной бумаги оказывается очень полезным в качестве ароматизатора для дома. Одну половину рулона можно окунуть в кондиционер для белья и дать ей высохнуть. Затем бумагу следует поставить на полку, и будет вам приятный аромат в доме.

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Кроме того, разрезанная пополам бумага полезна для уборки. Высохшей половиной можно протереть поверхности, чтобы убрать пыль. Для дачников этот метод может быть полезен для проращивания семян. Для этого половину рулона следует замочить в воде, а затем внутри него разместить семена. Через несколько дней начнут появляться ростки. Такие советы дали в wday.ru.