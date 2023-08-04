«Бабушкины чулки»: идеальный вариант для хранения лука найден

Стало известно, как уберечь лук от плесени и других неприятных факторов, которые могут испортить культуру.
Оказалось, лук нужно хранить двумя способами. Если овощ был посажен под зиму, то его сушат два-три месяца. А если овощ весенней посадки, то тут понадобится побольше времени.
«После уборки лук хорошо просушивают под навесом в продуваемом месте и хранят при комнатной температуре. Помните бабушкины чулки, наполненные луковыми головками и подвешенные на кухне? Это отличный способ. Или живописные «косы», тоже надежно и красиво», — отметила эксперт в беседе с vnimanie.pro.
Напомним, ранее садоводы рассказали необычный способ хранения огурцов.