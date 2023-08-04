Кухонные полотенца будут идеально чистыми — замочите их в этом составе: 2 таблетки на литр

Кухонные полотенца те еще «замарашки». Они все время на подхвате, когда нужно что-то вытереть. Поэтому нет ничего удивительного в том, что эти изделия быстро теряют внешний вид.

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Но не спешите бежать в магазин за новыми «помощниками». От пятен можно избавиться, если воспользоваться одним гениальным советом.

Ничего сложного! Налейте в таз литр воды, растворите в нем 2 таблетки для посудомоечной машины и замочите в этом составе проблемные изделия.

Спустя один час достаньте полотенца из таза, отожмите и постирайте привычным для вас способом. Вы будете в полном восторге: ни одного пятна не останется.

Источник: pensnews.ru