С этим паролем и хакер не будет страшен — совет эксперта

«Внутри группы каждому из сайтов/ресурсов присвойте порядковый номер и добавьте специальный символ. И тогда на выходе у вас получится уникальный пароль, который вы легко запомните. В нашем примере это могут быть варианты: для госуслуг — Nemo101Vern%, для социальной сети — Nemo201Vern%», — заключил эксперт.