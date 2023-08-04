С этим паролем и хакер не будет страшен — совет эксперта

Пароль в Интернете. Фото: Global Look Press 

Руководитель направления информационной безопасности Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко поделился важной информацией.

Стало известно, как обмануть хакеров при помощи нужного пароля.

Эксперт по информационной безопасности поделился тем, какой пароль идеально подойдет для каждого.

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«Вот, к примеру, роман писателя  «Двадцать тысяч лье под водой», где одним из значимых персонажей является капитан Немо. Основа для пароля готова — NemoVern», — отметил эксперт в беседе с gazeta.ru.

«Внутри группы каждому из сайтов/ресурсов присвойте порядковый номер и добавьте специальный символ. И тогда на выходе у вас получится уникальный пароль, который вы легко запомните. В нашем примере это могут быть варианты: для госуслуг — Nemo101Vern%, для социальной сети — Nemo201Vern%», — заключил эксперт.

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