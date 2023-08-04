С этим паролем и хакер не будет страшен — совет эксперта

Стало известно, как обмануть хакеров при помощи нужного пароля.
Эксперт по информационной безопасности поделился тем, какой пароль идеально подойдет для каждого.
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«Вот, к примеру, роман писателя «Двадцать тысяч лье под водой», где одним из значимых персонажей является капитан Немо. Основа для пароля готова — NemoVern», — отметил эксперт в беседе с gazeta.ru.
«Внутри группы каждому из сайтов/ресурсов присвойте порядковый номер и добавьте специальный символ. И тогда на выходе у вас получится уникальный пароль, который вы легко запомните. В нашем примере это могут быть варианты: для госуслуг — Nemo101Vern%, для социальной сети — Nemo201Vern%», — заключил эксперт.