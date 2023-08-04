Доллар будет стоить 80 или 85 рублей: когда «американец» подешевеет — аналитики назвали сроки

Национальная валюта на этой неделе рекордно дешевела. Доллар по итогам минувших пяти дней с 31 июля по 4 августа вырос на 3,98 рубля, юань — на 53 копейки, евро — на 4,69 рубля.
Ряд финансовых аналитиков уверены, что такой курс - дело времени. Рубль уже в августе начнет укрепляться. К этому есть предпосылки. Это и рост цен на нефть, относительная низкая инфляция, рост ВПП, опережающий прогнозы. Плюс, Центробанк может вновь поднять ключевую ставку, что, несомненно, поддержит рубль.
«Есть основания ожидать снижения доллара США до 80–85 рублей», - считает аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев.
Правда, такой прогноз эксперт сделал с оговоркой. Если торговый баланс изменится, то доллар возможен и по 100 рублей.
По материалам «Известий»