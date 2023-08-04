Доллар будет стоить 80 или 85 рублей: когда «американец» подешевеет — аналитики назвали сроки

Национальная валюта на этой неделе рекордно дешевела. Доллар по итогам минувших пяти дней с 31 июля по 4 августа вырос на 3,98 рубля, юань — на 53 копейки, евро — на 4,69 рубля.

Ряд финансовых аналитиков уверены, что такой курс - дело времени. Рубль уже в августе начнет укрепляться. К этому есть предпосылки. Это и рост цен на нефть, относительная низкая инфляция, рост ВПП, опережающий прогнозы. Плюс, Центробанк может вновь поднять ключевую ставку, что, несомненно, поддержит рубль.

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