Полный запрет на покупку валюты: евро и доллар останутся в банках — названа точная дата

Купюры в сто евро и сто долларов. Фото: Global Look Press

Финансовые эксперты не советуют приобретать валюту по высокому курсу.

Рубль на этой неделе целых четыре дня скатывался вниз во время торгов на Московской валютной бирже.

В пятницу рубль обновил максимумы с марта 2022 года. Доллар поднимался до 96 рублей, евро — выше 105 рублей. 

Финансовые аналитики советуют гражданам не покупать валюту, пока такой высокий курс. Нужно дать самим себе полный запрет и оставить евро и доллары в банках. Стоит подождать до лучших времен.

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«Текущие курсы выглядят не вполне логичными. Но для доллара на перспективу более вероятен диапазон 90–100 руб., чем 70–80 руб.», — отметил финансовый аналитик компании BitRiver Владислав Антонов.

Финансисты советуют подождать с покупкой валюты до второй половины сентября. После сентябрьского заседания Банка России может произойти коррекция рубля вверх. Ведь ранее Центробанк говорил о том, что может еще повысить ключевую ставку 15 сентября.

По материалам News.ru

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