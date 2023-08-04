Полный запрет на покупку валюты: евро и доллар останутся в банках — названа точная дата

Рубль на этой неделе целых четыре дня скатывался вниз во время торгов на Московской валютной бирже.
В пятницу рубль обновил максимумы с марта 2022 года. Доллар поднимался до 96 рублей, евро — выше 105 рублей.
Финансовые аналитики советуют гражданам не покупать валюту, пока такой высокий курс. Нужно дать самим себе полный запрет и оставить евро и доллары в банках. Стоит подождать до лучших времен.
«Текущие курсы выглядят не вполне логичными. Но для доллара на перспективу более вероятен диапазон 90–100 руб., чем 70–80 руб.», — отметил финансовый аналитик компании BitRiver Владислав Антонов.
Финансисты советуют подождать с покупкой валюты до второй половины сентября. После сентябрьского заседания Банка России может произойти коррекция рубля вверх. Ведь ранее Центробанк говорил о том, что может еще повысить ключевую ставку 15 сентября.
По материалам News.ru