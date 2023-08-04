Полный запрет на покупку валюты: евро и доллар останутся в банках — названа точная дата

Рубль на этой неделе целых четыре дня скатывался вниз во время торгов на Московской валютной бирже.

В пятницу рубль обновил максимумы с марта 2022 года. Доллар поднимался до 96 рублей, евро — выше 105 рублей.

Финансовые аналитики советуют гражданам не покупать валюту, пока такой высокий курс. Нужно дать самим себе полный запрет и оставить евро и доллары в банках. Стоит подождать до лучших времен.

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