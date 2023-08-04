Вот как нужно хранить бананы, чтобы они не портились: пролежат хоть 2 недели — не почернеют

Случалось выбрасывать почерневшие бананы? Тогда этот лайфхак для вас. Соблюдайте определенные правила, и вам больше не придется разбрасываться фруктами.

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Во-первых, не храните бананы в пленке или в пакете. Если перекрыть поступление воздуха, то плоды почернеют уже через день.

Во-вторых, фрукты нужно защитить от потери влаги. Вода интенсивно испаряется в том месте, где бананы крепились к пальме. Поэтому плодоножку необходимо прикрыть. Обмотайте ее фольгой или скотчем. Этого будет вполне достаточно.

И в-третьих, помните о том, что для сохранности фруктов нужен особый температурный режим. Бананы нельзя оставлять в холодильнике. Но и высокая температура воздуха тоже под запретом. В идеале этот показатель должен быть в районе 13–15°C.

Источник: издание belnovosti.by