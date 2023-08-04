Разведите водой и нанесите на подмышки: натуральное средство от запаха пота, которым пользовались наши бабушки и всегда благоухали

Деликатная проблема неприятного запаха пота от тела особенно актуальна в жару. Если вы не сторонник использования дезодорантов и антиперспирантов даже летом, то воспользуйтесь лайфхаком, о котором знали еще наши бабушки и прабабушки.
Речь об обработке проблемных участков тела, в частности, подмышечных впадин, яблочным уксусом. Наши бабушки применяли его достаточно часто по самым разным поводам, в том числе, и для борьбы с запахом пота, и всегда благоухали.
Яблочный уксус, являясь антисептическим средством, препятствует размножению бактерий, вызывающих неприятный запах пота.
Просто смочите ватный тампон в яблочном уксусе и обработайте подмышки. Если же кожа слишком нежная и чувствительная, разведите уксус с водой в соотношении один к одному, перелейте жидкость в пульверизатор и обрызгайте подмышечные впадины.
По материалам medaboutme.ru