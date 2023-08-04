Даже дешевые духи будут держаться весь день: аромат поможет сохранить маленькая хитрость

Найти любимый аромат можно не только в среди дорогих флакончиков. Иногда совершенно потрясающие духи встречаются и в бюджетном сегменте. Но есть проблема: как правило, они не очень стойкие.

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Но не спешите огорчаться, если запах улетучился уже через. Проблему можно решить с помощью обычного вазелина. Этим трюком пользовались еще наши бабушки.

Все просто. Нанесите вазелин на кожу, затем побрызгайте эти места духами и отправляйтесь по своим делам. Можете не сомневаться: аромат не покинет вас до позднего вечера.

Источник: thevoicemag.ru