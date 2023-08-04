Как создается стиль «Тихая роскошь» – советы стилистов

Стало известно, как сделать образ в стиле old money или наряд «Тихой роскоши».
Оказалось, что такой образ должен состоять из нескольких деталей.
Во-первых, лучше избегать синтетических тканей.
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Во-вторых, важно ставить ставку на классические формы и прямые линии. Например, убрать бесформенные сапоги, а спортивную куртку заменить элегантным пальто.
В-третьих, важно соблюдать минимализм. Меньше принтов и кричащих надписей на одежде – важные детали. Об этом рассказали в womanhit.ru.