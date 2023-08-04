Новые прогнозы по курсу доллара: аналитик дал честный ответ о цене американской валюты на ближайший месяц — утешить нечем

Рубль на этой неделе - с 31 июля по 4 августа на Московской валютной бирже обновлял максимумы с весны 2022 года.
В эту пятницу на торгах курс доллара поднимался до 96 рублей, евро - выше 105 рублей.
Эксперты прогнозируют, что в ближайший месяц рубль укрепляться не будет. Финансовым аналитикам совершенно нечем утешить граждан.
«Коридор колебаний доллара на ближайшее время будет заключен в рамки 92–96 руб., а евро — 102–105 рублей», - отметил финансовый аналитик компании BitRiver Владислав Антонов.
Другие эксперты в сфере экономики и финансов называют примерно такие же цифры до конца августа.
По материалам News.ru