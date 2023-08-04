Новые прогнозы по курсу доллара: аналитик дал честный ответ о цене американской валюты на ближайший месяц — утешить нечем

Рубль на этой неделе - с 31 июля по 4 августа на Московской валютной бирже обновлял максимумы с весны 2022 года.

В эту пятницу на торгах курс доллара поднимался до 96 рублей, евро - выше 105 рублей.

Эксперты прогнозируют, что в ближайший месяц рубль укрепляться не будет. Финансовым аналитикам совершенно нечем утешить граждан.

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