«Говорила в своих интервью о 2023 годе»: Глоба ответила на желание Милонова запретить гороскопы

Тамара Глоба. Фото: Global Look Press 

Депутат Госдумы захотел отменить в России астрологию. А эксперт в этой области предсказала такой исход событий еще в декабре 2022 года.

Астролог Тамара Глоба отреагировала на слова депутата Госдумы Виталия Милонова своим же пророчеством.

Глоба напомнила, что она предсказывала ранее о некой охоте на ведьм. Об этом Тамара Глоба рассказала в интервью журналистке Надежде Стрелец. При этом Глоба упомянула буквальный смысл своего высказывания.

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И после предложения Виталия Милонова запретить в России публиковать гороскопы и продавать карты Таро Тамара Глоба высказалась:

«Как я и говорила в своих интервью о 2023 годе, летом началась «охота на ведьм» — в буквальном смысле».

Такое послание Тамара Глоба оставила в своем телеграм-канале.

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