«Говорила в своих интервью о 2023 годе»: Глоба ответила на желание Милонова запретить гороскопы

Астролог Тамара Глоба отреагировала на слова депутата Госдумы Виталия Милонова своим же пророчеством.

Глоба напомнила, что она предсказывала ранее о некой охоте на ведьм. Об этом Тамара Глоба рассказала в интервью журналистке Надежде Стрелец. При этом Глоба упомянула буквальный смысл своего высказывания.

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И после предложения Виталия Милонова запретить в России публиковать гороскопы и продавать карты Таро Тамара Глоба высказалась: