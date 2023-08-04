«Говорила в своих интервью о 2023 годе»: Глоба ответила на желание Милонова запретить гороскопы

Астролог Тамара Глоба отреагировала на слова депутата Госдумы Виталия Милонова своим же пророчеством.
Глоба напомнила, что она предсказывала ранее о некой охоте на ведьм. Об этом Тамара Глоба рассказала в интервью журналистке Надежде Стрелец. При этом Глоба упомянула буквальный смысл своего высказывания.
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И после предложения Виталия Милонова запретить в России публиковать гороскопы и продавать карты Таро Тамара Глоба высказалась:
«Как я и говорила в своих интервью о 2023 годе, летом началась «охота на ведьм» — в буквальном смысле».
Такое послание Тамара Глоба оставила в своем телеграм-канале.