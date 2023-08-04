Главная подкормка для малины: внесите это удобрение в августе, чтобы повысить урожайность в новом году

Малина заканчивает плодоносить ближе к сентябрю. После финального сбора урожая кусты нужно не только обрезать, но и подкормить.
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Если растение не получит необходимые питательные элементы, то урожай в новом году будет скудным. Поэтому не забудьте запастись одним из трех средств. В качестве удобрений можно использовать золу, компост и перегной.
Чтобы подкормить малинник золой, нужно использовать около 100 граммов сухого вещества на один куст. Рассыпьте подкормку под ветками и полейте растения.
А у компоста и перегноя расход другой. На один куст потребуется израсходовать в районе 5 килограммов того или иного средства.
Источник: издание belnovosti.by