Просто протрите подмышки этим отваром: натуральное средство избавит от запаха пота без дезодоранта

Многим очень важно пользоваться исключительно натуральными, природными средствами по уходу за собой. Это касается и борьбы с запахом пота.
Домашних эффективных средств для уничтожения неприятного амбре от тела существует множество. Отвар из коры дуба — одно из них. Купить кору дуба можно в любой аптеке.
Просто каждое утро протирайте подмышки отваром и будете приятно пахнуть. Отвар можно заморозить и протирать проблемные зоны кубиками льда.
Пять ложек дубовой коры нужно залить литром кипятка и варить на медленном огне в течение получаса. Через пару часов отвар процедить и можно использовать по назначению.
По материалам nfoniac.ru