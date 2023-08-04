Просто протрите подмышки этим отваром: натуральное средство избавит от запаха пота без дезодоранта

Многим очень важно пользоваться исключительно натуральными, природными средствами по уходу за собой. Это касается и борьбы с запахом пота.

Домашних эффективных средств для уничтожения неприятного амбре от тела существует множество. Отвар из коры дуба — одно из них. Купить кору дуба можно в любой аптеке.

Просто каждое утро протирайте подмышки отваром и будете приятно пахнуть. Отвар можно заморозить и протирать проблемные зоны кубиками льда.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».