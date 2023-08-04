Просто протрите подмышки этим отваром: натуральное средство избавит от запаха пота без дезодоранта

Красивая девушка демонстрирует подмышки. Фото: Global Look Press

Лайфхаки для тех, кто предпочитает пользоваться домашними средствами по уходу за собой.

Многим очень важно пользоваться исключительно натуральными, природными средствами по уходу за собой. Это касается и борьбы с запахом пота.

Домашних эффективных средств для уничтожения неприятного амбре от тела существует множество. Отвар из коры дуба — одно из них. Купить кору дуба можно в любой аптеке.

Просто каждое утро протирайте подмышки отваром и будете приятно пахнуть. Отвар можно заморозить и протирать проблемные зоны кубиками льда.

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Пять ложек дубовой коры нужно залить литром кипятка и варить на медленном огне в течение получаса. Через пару часов отвар процедить и можно использовать по назначению.

По материалам nfoniac.ru

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