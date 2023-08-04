Как отрастить густые темные брови за один месяц: секрет в трех маслах — рецепт

Тонкие брови уже давно не в тренде. Поэтому модницы стараются добиться желаемой формы с помощью дорогих салонных процедур. Вроде ламинирования и окрашивания. А самые отчаянные записываются на прием к мастеру по татуажу.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Но на самом деле проблема не так велика, как кажется. Отрастить шикарные брови можно всего за один месяц. Достаточно знать эффективный рецепт.

Все просто. Возьмите камфорное, касторовое и подсолнечное масло (ароматное). Смешайте ингредиенты в соотношении 1:3:6 и перелейте состав в стеклянный бутылек.

Наносите готовое средство на брови каждый день. В течение одного месяца. Время воздействия маски: не более 4-х часов. После этого масляную смесь нужно смыть шампунем или средством для умывания.

Источник: cpykami.ru.