Простой способ убраться быстро — приготовьте для этого бюджетный раствор

Стало известно, как приготовить отличное чистящее средство и не отдать за это кругленькую сумму.
Опытные хозяйки знают, что есть возможность не только приобрести качественное чистящее средство, но и приготовить его самостоятельно. Хорошие результаты можно достичь, используя смеси на основе соды.
Для этого нужно смешать одну ложку соды с равным количеством геля для мытья посуды и перекиси водорода. Вместо перекиси водорода можно использовать обычный уксус.
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Полученный раствор подходит для чистки различных поверхностей. Об этом рассказали в belnovosti.by.
Напомним, ранее стало известно, как с помощью пены для бритья избавиться от пятен на ткани.