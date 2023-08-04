Простой способ убраться быстро — приготовьте для этого бюджетный раствор

Стало известно, как приготовить отличное чистящее средство и не отдать за это кругленькую сумму.

Опытные хозяйки знают, что есть возможность не только приобрести качественное чистящее средство, но и приготовить его самостоятельно. Хорошие результаты можно достичь, используя смеси на основе соды.

Для этого нужно смешать одну ложку соды с равным количеством геля для мытья посуды и перекиси водорода. Вместо перекиси водорода можно использовать обычный уксус.

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Полученный раствор подходит для чистки различных поверхностей. Об этом рассказали в belnovosti.by.