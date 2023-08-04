Не 102 и даже не 104 рубля: в шоке даже валютчики, евро резко подскочил в цене — выше еще не было

Курс евро на валютных торгах в эту пятницу, 4 августа, достиг рекордных отметок. Он теперь стоит не 102 и даже не 104 рубля. Евро достиг отметок, которых мы еще не видели. В шоке от этих цифр даже валютчики.

Евро в пятницу на торгах на Московской валютной бирже поднимался выше 105 рублей.

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