Не 102 и даже не 104 рубля: в шоке даже валютчики, евро резко подскочил в цене — выше еще не было

Пункт обмена валюты. Фото: Global Look Press

Национальная валюта продолжила снижаться и в эту пятницу, 4 августа.

Курс евро на валютных торгах в эту пятницу, 4 августа, достиг рекордных отметок. Он теперь стоит не 102 и даже не 104 рубля. Евро достиг отметок, которых мы еще не видели. В шоке от этих цифр даже валютчики.

Евро в пятницу на торгах на Московской валютной бирже поднимался выше 105 рублей.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Национальная валюта — рубль — остается под давлением уже четвертый день подряд, обновляя новые максимумы.

Аналитики считают, что в ближайшей перспективе тенденция сохранится. Спрос на валюту остается очень высоким.

По материалам 1prime.ru

Читайте также