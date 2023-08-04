«В целях защиты»: в Госдуме прокомментировали сокращение рабочего дня из-за жары

Стало известно, что будет с трудовой неделей в ближайшем будущем.

Спикер Госдумы высказался с инициативой принятия закона, согласно которому работодатель будет обязан сокращать трудовой день на 1–4 часа. Речь идет о днях, когда в офисе становится очень жарко.

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