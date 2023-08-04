«В целях защиты»: в Госдуме прокомментировали сокращение рабочего дня из-за жары

Стало известно, что будет с трудовой неделей в ближайшем будущем.
Спикер Госдумы высказался с инициативой принятия закона, согласно которому работодатель будет обязан сокращать трудовой день на 1–4 часа. Речь идет о днях, когда в офисе становится очень жарко.
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«В целях защиты работника от воздействия повышенных температур (теплового излучения) и сохранения благоприятных условий труда на рабочем месте работник вправе требовать сокращения продолжительности рабочего дня», — отметил Борис Чернышов.
«Работодатель по требованию работника обязан сократить рабочий день (смену): при температуре воздуха +28,5 °C — на один час; при температуре воздуха от +28,6 °C до +29 °C — на два часа; при температуре воздуха от +29,1 °C и выше — на четыре часа», — процитировали спикера в russian.rt.com.
Напомним, ранее стало известно, в каких регионах наступит настоящая жара в августе.