Пятки будут идеально гладкими: нанесите этот состав, подождите и смойте (пемзой тереть не придется)

Трещины и натоптыши доставляют множество неудобств. Во-первых, они болят. Во-вторых, шершавая кожа цепляется за носки и колготки. И в-третьих, пятки выглядят неухоженными.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Многие решают эту проблему в кабинете у специалиста по педикюру. Но что делать, если нет свободного времени? Можно обойтись домашней процедурой. Эффект будет не хуже. Плюс к этому вы прилично сэкономите на посещении салона.

Все просто. Смешайте любую зубную пасту с миндальным маслом и глицерином. Ингредиенты нужно взять в равных частях.

Затем нанесите получившееся средство на чистую сухую кожу стоп. Оберните ноги пищевой пленкой, наденьте мягкие носки и подождите около 40 минут. По прошествии времени смойте маску теплой водой и намажьте пятки питательным кремом.

Кожа станет гладкой после первой процедуры. Маску рекомендуется повторять один раз в неделю.

Источник: cpykami.ru.