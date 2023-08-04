«Будут способствовать распутыванию»: так волосы точно станут послушными и шелковистыми

Стало известно, как «приручить» волосы.

Если ваши волосы часто путаются, важно прислушаться к советам специалиста.

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«Для хорошего расчесывания рекомендую использовать кондиционер, ориентированный на окрашенные или кудрявые волосы. Как правило, именно эти продукты обладают дополнительными смягчающими компонентами, которые будут способствовать распутыванию волос, приданию им блеска и мягкости», – отметил специалист.

Пористым волосам бьюти-эксперт не рекомендует шампуни два в одном.