До четырех часов: Госдума рассмотрит законопроект о сокращении рабочего дня в жару

Заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов внес на рассмотрение депутатов законопроект о сокращении длительности рабочего дня в жару.

Документ предлагает дополнить статью 92 Трудового кодекса РФ пунктом, согласно которому работодатели будут обязаны сокращать рабочий день или смену при повышенной температуре воздуха. На один час — при 28,5 градуса, на два часа — при 28,6–29 градусов и на четыре часа, если столбик термометра превысил 29 градусов.

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На сегодняшний день в ТК РФ не регламентирована работа при высокой температуре воздуха. В пояснительных материалах к законопроекту уточняется, что Роспотребнадзор рекомендует сокращать рабочее время в условиях жары, однако большинство работодателей не выполняют рекомендации ведомства.

По материалам ТАСС