Окна не моем месяцами, а они блестят: хитрый раствор — образуется защитная пленка

Некоторые хозяйки моют окна каждые две недели — и зря. Есть народные способы, которые уже давно решили проблему. И не надо бежать в магазин за дорогими бытовыми средствами, все можно приготовить дома, из подручных материалов.

Смешайте в 100 миллиграммах воды примерно 150 мл глицерина и 8 капель нашатырного спирта. Тщательно перемешайте и начинайте мыть окна.

Смесь уникальна тем, что образует защитную пленку на стеклах. И, соответственно, окна останутся чистыми сразу на несколько месяцев.

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