«В разные инструменты на различный срок»: эксперт рассказала, как и где нужно хранить сбережения

Эксперт рассказала, как правильно хранить денежные средства.

В последнее время правила хранения денег изменились. Об этом предупредила финансовый консультант Татьяна Волкова. Она советует иметь не более месячного дохода у себя дома.

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