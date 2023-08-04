«В разные инструменты на различный срок»: эксперт рассказала, как и где нужно хранить сбережения

Эксперт рассказала, как правильно хранить денежные средства.
В последнее время правила хранения денег изменились. Об этом предупредила финансовый консультант Татьяна Волкова. Она советует иметь не более месячного дохода у себя дома.
Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«Если же мы говорим уже про капитал, превышающий те суммы, которые нам нужны в каждодневном обиходе, и суммы, не входящие в подушку безопасности, то для них должен быть сформирован четкий, понятный план. В этом случае деньги необходимо раскладывать в разные инструменты на различный срок», — отметила эксперт в беседе с iz.ru.
Напомним, ранее эксперты рассказали, как сэкономить на поездке к морю.