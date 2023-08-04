«В дневные часы прогнозируется 37 градусов»: сильная жара наступит в последнем месяце лета сразу в нескольких регионах страны

Жара. Фото: Global Look Press 

Сразу в нескольких местах по России температурные столбики преодолеют отметку в 30 градусов тепла.

Стало известно, в каких регионах страны ожидается невыносимая жара.

Северо-Кавказский гидрометцентр сделал заявление для жителей южных регионов.

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«В Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях — 40–42 градуса, в Калмыкии — 42–43 градуса. На Черноморском побережье в дневные часы прогнозируется 37 градусов, в Сочи — 27–32 градуса», — отметили синоптики в беседе с meteoinfo.ru.

К слову, 35-градусная жара ожидается и в Екатеринбурге с Новосибирском.

Напомним, ранее синоптики рассказали о жаре в Москве.

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