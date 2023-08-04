Опрыскали мыльно-масляной болтушкой: розы очухаются и зацветут — наливные бутоны

За розами надо ухаживать постоянно, тогда они не будут засыхать и порадуют вас наливными бутонами. В августе лучшим средством опытные садоводы называют мыльно-масляную болтушку.

Готовится просто. В горячей воде (1 литр) растворяем тертое хозяйственное мыло и стакан растительного масла. Хорошенько перетряхиваем и выливаем полученный раствор в 10-литровое ведро с чистой водой.

Опрыскиваем смесью розы хотя бы один раз в неделю — тогда вы убьете вредителей и напитаете почву элементами.

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