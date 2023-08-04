Пена для бритья сотрет любую грязь — достаточно оставить ее на матрасе

Опытные хозяйки давно поняли, что некоторую косметику можно использовать не по назначению, а в различных бытовых ситуациях.

К слову, пена для бритья может заменить целый список средств и стать отличным пятновыводителем.

Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Если вы случайно пролили что-то на матрас или диван, попробуйте нанести пену для бритья на пятно. Подождите полчаса, чтобы средство впиталось, а затем протрите это место влажной тряпкой. Вы будете удивлены и очарованы результатами, так как пятно полностью исчезнет, не оставив следа, Об этом сообщили в Telegram-канале «Горничная».