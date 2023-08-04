Как избавиться от слизней за восемь часов: рассыпьте дешевенький порошок на грядке и подождите до утра

Слизни способны нанести серьезный урон всему огороду. Они практически всеядны. Этот вредитель не побрезгует ничем. Аппетит у него отменный. Поэтому при обнаружении брюхоногого моллюска нужно немедленно принимать меры.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

В Сети можно найти множество способов, как избавиться от скользкого обжоры. Но не все они эффективны. Опытные огородники рекомендуют использовать для этих целей порошок с добавлением черного перца.

Все просто. Смешайте жгучую специю с золой или доломитовой мукой. Соотношение ингредиентов не принципиально, но перца должно быть не менее 50%. Затем посыпьте этим порошком грядки и растения.

Процедуру рекомендуется проводить вечером, так как слизни выходят на охоту ближе к ночи. Утром павших вредителей нужно будет собрать и выбросить.

Источник: дзен-канал «Сад огород лайф».