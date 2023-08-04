«Мы увидим снижение цен»: специалист по финансам рассказала о будущем стоимости продуктов

Стало известно, какие цены на продукты ждут россиян в августе этого года.

Эксперт отметила, что ожидается дефляция относительно сезонных фруктов и овощей.

«Во-первых, ритейлеры захотят поскорее реализовать прошлогодний урожай. Во-вторых, конкуренцию сетевым супермаркетам составят фермеры, которые будут реализовывать собственную продукцию на сельхозярмарках», — отметила специалист.

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