Как продлить цветение розы в августе: смешайте копеечные компоненты и вылейте прямо под куст

Опытные садовники точно знают, что большинство сортов роз может цвести до наступления первых холодов. Однако для этого следует совершить определенные действия. Чтобы клумба радовала глаз по октябрь, нужно подкормить кусты в начале августа.

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Для приготовления удобрения залейте две столовые ложки суперфосфата двумя литрами горячей воды и оставьте состав настаиваться. Через 24 часа влейте сюда же 30 миллилитров уксуса 9%, а затем добавьте пару столовых ложек сульфата калия.

Готовый концентрат разведите водой: в соотношении 1 к 10. И используйте полученное средство для полива. Расход подкормки: около трех литров жидкости на одно растение.

Источник: Telegram-канал «Все в сад. Дача. Сад. Огород».