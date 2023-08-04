Подсыпали 10 ложек под смородину в августе: ягода созрела на глазах — наливные гроздья

В августе садоводы подкармливают смородину, чтобы ягода росла быстрее и зрела на глазах. Агрономы говорят, что тогда урожай можно собирать ведрами, не иначе.

Отличной подкормкой для этого периода лета считается костная мука. Достаточно 10 ложек под каждый куст смородины. Средство напитает почву минеральными веществами, и растение попрет как на дрожжах.

Костная мука, кстати, очень медленно разлагается — и это хорошо. Потому что все это время подкормка будет подпитывать смородину.

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