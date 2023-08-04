Доллар взлетел выше здравого смысла: что будет к 30 августа, в Минфине просчитались

В пятницу, 4 августа, курс доллара на Московской бирже добрался до 95 рублей. Такие показатели в последний раз были в марте 2022 года. Евро, в свою очередь, тоже подскочил в цене и сейчас составляет 104 рубля.

Аналитики, в свою очередь, успокаивают, что надо потерпеть еще два месяца. К концу августа ситуация вряд ли изменится. А вот к зиме доллар пойдет на спад, так как начнется отопительный сезон.

«В Минфине РФ, конечно, просчитались, когда закладывали доллар в среднем по 75 рублей. Я думаю, на 2024 год заложат уже близкие к реальности цифры», — заявила экономист Екатерина Константинова.

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