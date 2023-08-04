Суперподкормка для огурцов в августе: всего 1 ложка этого средства — и вся грядка в новых завязях

Чтобы оживить увядающие огурцы и заставить их плодоносить до осени, нужно подкормить растения по особой схеме. Вносить удобрения следует в первой половине августа.

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Для начала почву следует подпитать золой и коровяком. Их можно использовать в любой удобной для вас форме.

Эти подкормки полезны для корневой системы культуры. Помимо этого, они помогут восполнить нехватку питательных веществ.

Затем необходимо полить грядки раствором аммофоса. Чтобы его приготовить, нужно смешать 1 большую ложку удобрения с 10 литрами воды. На одно растение потребуется взять около 2 литров состава.

Эта подкормка простимулирует огурцы на образование новых завязей. Эффект будет виден уже через несколько дней.

Источник: Дзен-канал «Сад-огород лайф»