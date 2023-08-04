Вот чем нужно обработать лук и чеснок, чтобы они долго хранились — действуйте в день уборки урожая

Чтобы урожай лука и чеснока без проблем долежал до нового сезона, нужно обработать овощи особым составом. Этим советом поделилась опытная дачница.

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Рецепт проще простого. Для приготовления спасительного средства нужно растворить одну чайную ложку перманганата калия в десятилитровом ведре воды.

Готовый раствор следует использовать для обработки луковиц. Необходимо промыть овощи в этом составе и разложить их в хорошо проветриваемом помещении для сушки.

Марганцовка поможет избежать грибковых заболеваний, которые и приводят к порче урожая. После такой процедуры лук и чеснок будут гораздо дольше храниться.

Источник: Дзен-канал «Сад-огород лайф»