Новая неделя – новый рекорд: аналитики изменили прогноз на курс доллара в августе

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Начальник отдела исследования инвестиционных стратегий компании «Альфа-Форекс» Спартак Соболев спрогнозировал курс валют на следующую неделю августа. Растущая динамика «иностранцев», по его мнению, продолжится.

«На следующей неделе ориентирами выступают уровни 95 рублей за доллар, 105 рублей за евро, 13,30 рубля за юань соответственно. Действия ЦБ в июле замедлили ослабление рубля, но кардинально повлиять на сохраняющийся растущий тренд иностранной валюты они не могут», - рассказал life.ru эксперт.

Если прогноз сбудется, то это для доллара будет новый рекорд – выше 95 рублей он еще не поднимался за последний год.