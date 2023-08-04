Перец в августе подкармливаем так: ветки ломятся от тяжести плодов — огромные и сочные

Плоды сладкого перца, как и другие крупные овощи, в августе идут в рост. Самое время помочь им стать рекордными, тяжелыми и сочными. Такими, чтобы все соседи ахнули от изумления. И для этого их подкармливают.

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В такое время перец нуждается в калии, кальции, микроэлементах. Для этого готовят смесь, состоящую из 2 ст. ложек древесной золы и гумата калия с микроэлементами. Их всыпают в ведро с водой, размешивают как следует и проливают перцы. На одну лунку идет 0,5–1 литр жидкости.

По материалам сайта Izvmor