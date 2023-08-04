Белорусские картофельно-сырные лепешечки жарим из молодого урожая – вместо драников: сметут со стола и добавки потребуют

В августе многие уже запасаются молодой картошкой и спешат насладиться блюдами из нее. Но не драниками едиными можно перекусить или отужинать. Белорусские хозяйки еще жарят лепешки из картошки с сыром – получается объедение.

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Рецепт такой: берут 200-300 гр картошки, 130 гр твердого сыра, 70 гр муки, 2 яйца, 230 гр молока, зелень, соль и перец по вкусу.

Картофелины отварить и натереть на крупной терке, вслед за ним и сыр. Перемешать, развить яйца и измельченную зелень, посолить, поперчить, просеять и всыпать муку. Вымешиваем тесто, которое формирует в лепешки. Обжариваем с двух сторон под крышкой, подаем со сметаной.

По материалам сайта Belnovosti