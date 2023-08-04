Это аптечное средство прогонит слизней с огорода: следа не останется

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Средство, которым давно пользуются мудрые садоводы, является нашатырь. Этот резкий спирт из аптеки разводят с водой в соотношении 100 г на 10 литров. И орошают этим раствором каждую веточку в местах проживания слизняков. Кроме того, можно наносить на почву, а местонахождение вредителя укажет блестящий склизкий след.

По материалам Telegram-канала «Дачница»