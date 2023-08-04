Унитаз как новенький: самодельное средство для мытья сэкономит время и деньги

У опытной хозяйки унитаз ослепляет белизной, а пользуется она не дорогущими магазинными средствами, а самодельной дешевенькой смесью. В результате цел бюджет, нервы и время, потому что готовится оно в два счета, действует бысть и стоит копейки.

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Отчистить унитаз поможет смесь один к одному уксуса и кальцинированной соды. Возьмите их один к одному, перемешайте, нанесите на внутренние стенки туалета и оставьте на 10-20 минут. Потом просто смойте водой, пройдитесь ершиком – ни налета, ни ржавчины не увидите.

По материалам Telegram-канала «Проверенные лайфхаки»