Эти соленые помидоры зимой сметают со стола первыми: все дело в рассоле

Чтобы удивить домочадцев и гостей вкуснющими маринованными помидорами зимой, достаточно приготовить правильный рассол. Именно от него зависит вкус и твердость томатов.

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Из расчета на 2 кг помидоров потребуется 1,5 литра воды, 200 г сахара, 1,5 ст. ложки соли, 3 лавровых листа, 1 лист хрена, 1 зонтик укропа, 15 горошин черного перца, 100 мл 9%-ного уксуса. Ставим на огонь одну воду, кипятим и заливаем в банки с помидорами; ждем полного остывания; возвращаем в кастрюлю рассол и вносим все остальные ингредиенты, кроме уксуса, варим 7 минут.

После этого вынимаем зелень, вливаем уксус и переливаем рассол в банки, закатываем крышкой, переворачиваем дном вверх.

По материалам сайта Belnovosti