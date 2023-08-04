Уже в этом году: когда подешевеет отдых в Турции

Путешествовать нынче дорого. Туры на заграничные поездки подорожали в этом году на 60%. Виной всему не только падение отечественной валюты. Рекорд по стоимости путевок побила любимая россиянами Турция еще и потому, что в стране высокая инфляция – дополнительно цены скакнули на 20-30%. Исполнительный директор Альянса турагентств Наталия Осипова объяснила, когда же подешевеют курорты Анталийского побережья, и можно будет слетать по старым ценам.

«Турция уже анонсировала, что туры на отдых там заметно снизятся к зимнему периоду», - порадовала эксперт.

Как правило, зимой падает спрос, вслед за ним и цены. В это время там можно посещать достопримечательности, ездить на экскурсии, гулять и наслаждаться морским воздухом и пейзажами.

По материалам сайта rg.ru