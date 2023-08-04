Жир, ягоды, фломастеры – любые пятна на одежде отстирает аптечный раствор: стоит копейки

Каждое пятно на одежде – дополнительный повод поволноваться хозяйке: а вдруг не отстирается? Такие гадательные сеансы увеличиваются в семьях с детьми, ведь в чем только не измараются отпрыски, пока играют. Снять излишнее волнение поможет верное средство, способное отстирывать все и вся. И его можно сделать своими руками.

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Отстирывает любые загрязнения смесь соды и перекиси водорода. Возьмите по две ложки того и другого, растворите в крутом кипятке и погрузите вещь с пятном, которое нужно вывести. Грязь отойдет буквально на глазах, и одежда будет как новая. Тратиться дополнительно не нужно, ведь сода всегда есть в быту, а перекись в аптеке стоит копейки.

По материалам Телеграм-канала "Проверенные лайфхаки"