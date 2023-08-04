В сентябре соберем двойной урожай моркови, если в августе сделать это: мудрые дачники раскрыли секрет

В августе корнеплоды на грядках активно набирают массу. И морковь – не исключение. После активного возделывания огорода дачнику, пожалуй, остается только выкопать овощи. Но не тут-то было. И на рост и вкусовые качества моркови можно еще успеть повлиять.

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Потому что оранжевые овощи нуждаются в фосфоре и калии. Они помогают моркови наращивать общем и приобретать вкус. Поэтому идеально будет подкормить грядки удобрениями с этими элементами. Поливать морковь обычной водой тоже нужно обязательно. Чтобы была сочной и насыщенной.

По материалам сайта Izvmor