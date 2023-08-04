«Больше вероятность зачатия»: астролог назвала самые удачные даты в августе для тех, кто хочет завести ребенка

Фото: freepik.com

Эксперт выделила целый период, когда планеты будут повышать шанс забеременеть.

Многие пары мечтают о детях. Однако завести ребенка не так просто. Для этого важно не только подготовиться, но и выбрать правильное время. Астролог Анна Савельева в беседе с сайтом Teleprogramma.pro раскрыла лучшие даты для зачатия в августе. Она назвала два наиболее подходящих периода. 

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По ее словам, с 3.08 по 9.08 — хороший период. А очень хороший 23.08-25.08, а также числа: 27, 28, 30,31.

«Когда идет хороший период, там очень хорошо аспектирован Марс. Поясню, что Венера  и Марс участвуют в формуле зачатия. Идеально, когда Венера и  Марс хорошо аспектированы и между ними хороший аспект, но такого в августе не будет. 

С 3 по 9 Марс хорошо аспектирован, а Венера не очень. А начиная с 23 августа там уже и  Венера в хорошем расположении духа, и Марс. Но между ними  нет аспекта. Однако сами по себе они хорошие. Когда эти планеты в хорошем расположении духа больше вероятность зачатия», – высказалась эксперт. 

Справка Teleprogramma.pro:

Анна Савельева – астролог. 

Анна Савельева. Фото:  Teleprogramma.pro

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