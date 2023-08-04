Рассол для засолки огурцов никогда не помутнеет, если варить так: вкуснющие получаются, все добавки просят

Редкая хозяйка хотела бы зимой открыть банку соленых огурцов и обнаружить мутную субстанцию с размякшими овощами. Если такое происходит, значит нарушена технология приготовления рассола. Ведь именно от него зависят вкусовые качества любых солений.

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Меж тем, приготовить правильный рассол проще простого. Вот рецепт, который используют хозяйки регулярно и не нарадуются.

Два литра воды вскипятить и залить ею огурцы в банке с листьями смородины, веточкой укропа, несколькими зубчиками чеснока и щепоткой семян горчицы. Оставить охлаждаться.

Затем опорожнить банки в кастрюлю и поставить на огонь. И добавить 2 ст. ложки соли, 6 ст. ложек сахара, душистый и перец горошком. Вскипятить, отключить и влить 2 ст. ложки уксусной эссенции. И теперь налить в банки, закатать крышки и убрать остывать в теплое одеяло.

По материалам Telegram-канала «Дачница»