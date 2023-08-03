Как увеличить размер обуви в домашних условиях: нужно одно копеечное средство

Наверняка почти у каждого из вас найдется малая пара обуви. А то и не одна! Ведь выбрать подходящий размер не так уж и просто. Иногда кажется, что туфли сидят идеально. А на деле после короткой прогулки ноги покрываются мозолями.

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Если ситуация вам знакома, то немедленно доставайте тесную пару. Ее можно быстро растянуть. Вам не потребуется особо тратиться и прилагать большие усилия. Проблема решается всего за 30 минут, с помощью копеечного средства.

Все просто. Нанесите на внутреннюю часть кожаной обуви небольшое количество спирта. Затем наденьте обувь на толстый носок и погуляйте по квартире. Через полчаса туфли станут намного удобнее.

Источник: lifehacker.ru