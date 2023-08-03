Чем подкормить свеклу в начале августа, чтобы она была сладкая и долго хранилась

Свекла нуждается в регулярных подкормках. Однако во всем нужно знать меру. В последний раз культуру следует подпитать в начале августа. После этого можно забыть о внесении удобрений до следующего сезона.

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Для финальной подкормки идеально подойдет настой золы. Готовится он просто. Вам потребуется смешать половину литровой банки несгоревших остатков древесины с 10 литрами воды. Через сутки в состав следует ввести ложку соли и 2 грамма борной кислоты. Последние компоненты рекомендуется растворить в стакане теплой воды.

Готовый состав можно использовать для полива и для обработки по листу. Ведра этой смеси хватит на пару небольших грядок. Если все сделать по инструкции, то урожай превзойдет все ваши ожидания. Свекла будет крупной, сладкой и лежкой.

Источник: издание belnovosti.by